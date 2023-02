L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria nell'anticipo di campionato contro l'Empoli: "Abraham? Mi era nato qualche dubbio: non sulle sue qualità, ma sul suo momento. Invece ora è tornato a giocare alla grande: non solo per il gol, ma per il tipo di partita che ha disputato. Anche Dybala ha fatto uno sforzo tremendo. Belotti è arrivato tardi e ha avuto due infortuni, nell'ultima gara ha fatto un ottimo lavoro quasi paragonabile a quello di Abraham oggi. Cresce la sua fiducia e anche la mia nei suoi confronti".



LA POLEMICA - "Si tratta di un successo importante contro un avversario difficile, sono contento perché giochiamo con i nostri limiti e diamo sempre il massimo. Allo stadio c'è gente che capisce e altra gente che non capisce la nostra realtà, nella stampa c'è chi capisce e chi fa finta di non capire. Se avessi schierato questa formazione contro la Cremonese, non saremmo usciti dalla Coppa Italia".



IL FUTURO - "Zaniolo non deve convincermi, è una questione che riguarda la società. Non posso fare niente per convincere Smalling a rinnovare il contratto in scadenza. Potevo andare via a dicembre e non l'ho fatto, sono rimasto qui. A volte sembra che stiamo retrocedendo in Serie B, invece siamo lì davanti con altre squadre fortissime".