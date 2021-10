ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo contro il Napoli primo in classifica:(Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham, ndr). Non penso che sia la partita della svolta. Stiamo facendo un campionato positivo, con delle prestazioni migliori dei risultati. Abbiamo 15 punti in classifica, ma potevamo averne di più. Giochiamo contro una squadra a punteggio pieno, ma vogliamo vincere. Non ci interessa di giovedì scorso, domani sarà una partita contro una grande squadra e un grande allenatore. Ma anche noi abbiamo un grande allenatore e una grande squadra, non credo che sarà facile per loro."Ho detto che il Bodo è più forte della Roma scesa in campo giovedì, ma Kumbulla e Perez sono costati 70 milioni di euro: dov'è il problema? Non rispondo sui calciatori, ma in generale.Abbiamo speso per cercare di pulire e creare condizioni per vincere, ma il progetto ha bisogno di tempo. Non è vero che non sono contento e voglio due giocatori per ruolo, sono come tutti gli allenatori. Anzi,. Ma ho sbagliato, purtroppo rimarrà nella storia della Roma e nella mia. Però preferisco perdere una partita per 6-1 che sei per 1-0. Poi non sarà un dramma passare il girone, penso che ci qualificheremo e che potremo arrivare in fondo alla Conference League".