Quattro acquisti per la Roma, tutti tra difesa e centrocampo, con l’attacco – orfano dell’infortunato Abraham – ancora alla ricerca di rinforzi per migliorare una fase offensiva troppo spesso affidata all’estro di Paulo Dybala. Josè Mourinho sta vagliando vari profili per migliorare in zona gol: per gli esperti prende quota l’opzione Memphis Depay, calciatore in forza all’Atletico Madrid, offerto a 5, come André Silva, centravanti del Lipsia, già visto in Italia con il Milan. Più attardato invece Domenico Berardi, proposto a 7,50, con Joao Felix, anche lui in forza all’Atletico Madrid, dato in giallorosso a 9. Chiude la lavagna per il nuovo bomber giallorosso Randal Kolo Muani, dell’Eintracht Francoforte, a 12 volte la posta.