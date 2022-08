José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Monza: "Oggi ho detto ai giocatori che perdere punti per due gare di fila non è una bella cosa. Affrontiamo una squadra che viene qui per cercare dei punti. Belotti? Spero che non sia necessario inserirlo, ha bisogno di tempo per mettersi in condizione. Se sarà necessario lo metterò".