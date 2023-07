Mourinho dopo due ore circa dal suo ingresso a Trigoria, ha pubblicato uno scatto che raffigura la lavagna tattica di Trigoria con i giocatori divisi per ruolo e per giorno di arrivo al Centro Sportivo. La certezza rimane la difesa a tre con Smalling, Mancini e Llorente unici centrali al momento a disposizione. Poi il messaggio per Dybala. Il portoghese ha infatti pubblicato la foto di un articolo di giornale con titolo "Pura Joya" con la coppia giallorossa abbracciata sul prato dell'Olimpico durante l'ultima partita della scorsa stagione. Dopo le rassicurazioni di ieri dell'argentino, questo di Mourinho è un altro messaggio alla società per allontanare la chimera Chelsea.