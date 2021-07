Doccia fredda per tifosi e giornalisti al seguito della Roma: le amichevoli contro il Montecatini (giovedì 15 alle 18 a Trigoria) e quella contro la Ternana di domenica (sempre alle 18) non solo saranno a porte chiuse ovviamente ma non si potranno neanche vedere in diretta Tv o web. La società non ha venduto i diritti - e il canale ufficiale non esiste più - perché vengono considerate da Mourinho una tappa intermedia e di fatto un allenamento, non una vera e propria amichevole.