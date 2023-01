Lo vogliono in tanti, ma Mourinho per ora è irremovibile: Edoardo Bove non si muove. Almeno finché non tornerà a pieno regime Wijnaldum oppure quando verrà acquistato un altro centrocampista. Il tecnico ha gli uomini contati a centrocampo e non vuole far partire il ragazzo che è cercato da Lecce, Sassuolo e Salernitana.