La figuraccia col Bodo e le pesanti parole di Mourinho non lasciano più speranze. Mezza panchina della Roma va svuotata e riempita di nuovo con elementi di maggiore esperienza e carisma.Oltre a Zakaria (o a chi per lui) servono almeno altri due rinforzi: un terzino destro e un difensore centrale. Rifiniscono così sul mercato quegli esuberi rimasti per forza nella capitale.Allarme a destra dove il solo Karsdorp non può tirare la carretta da solo.Possibile un prestito anche se non c’è garanzia di un posto da titolare in serie A. Da valutare anche le situazioni legate a. Il primo legato ai dubbi sulla sua integrità fisica visti i frequenti infortuni, il secondo per palesi difficoltà nel modulo con la difesa a 4. Uno dei due potrebbe partire anche se raramente qualcuno si avvicinerà alla cifra spesa dalla Roma per entrambi.E’ il reparto più in difficoltà. Mourinho farebbe giocare sempre Veretout e Cristante, soprattutto per mancanza di alternative. Da tempo sono sul bancone delle uscite. L’ex Napoli a settembre è stato a un passo dal Galatasaray per poi rifiutare all’ultimo mentre lo spagnolo ha detto di no in estate a tutte le proposte. La bocciatura totale di Mourinho potrebbe indurli a fare un’altra scelta a gennaio. Ilnel campo B. In uscita (in prestito) anche il giovane- E’ il reparto con meno criticità ma il pochissimo spazio concesso (e mal sfruttato) dache già in estate spingeva per mandarlo alla Fiorentina o al Crystal Palace. Un tentativo sarà fatto anche a gennaio anche perché non ci sono limiti per il diritto di riscatto della Roma a 20 milioni stabilito un anno fa.