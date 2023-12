Durante la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Roma c'è stato spazio anche per l'ingresso di Renato Sanches, subentrato al 45' della sfida. Il suo impatto sulla partita non è però piaciuto per niente a José Mourinho, che ha deciso di sostituirlo al 64', solo 19 minuti dopo il suo ingresso in campo.



SCELTA TECNICA - Nessun infortunio alla base della sostituzione, bensì una scelta tecnica operata da Mourinho. Il tecnico della Roma non ha gradito i pochi minuti di Renato Sanchez e di conseguenza ha scelto di mandare in campo Bove al suo posto. Molto eloquente l'espressione sul volto di Sanches, stupito e contrariato per la scelta.