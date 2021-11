Il ciclonesta squassando la Roma:per punizione dopo una sconfitta (ma in campo c’erano anche i vecchi);perché ritiene di avere un organico che non è all’altezza;, non proprio due fenomeni;dopo che hanno già speso quasi 90 milioni in estate. Eppure nessuno gli pone una domanda semplice semplice:, aveva due anni di contratto. Appena arrivato,. Per questo non si è mai allenato con i compagni, buttato in un angolo del centro sportivo di Trigoria come se fosse. Eppure si tratta di uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio. E’ vero, nella scorsa stagione il suo rendimento non è stato straordinario,ma non è stato continuo. Però ha sempre dato la sensazione di esserci con la testa, al punto da discutere spesso consulla propria posizione in campo. Non uno spento e svogliato, dunque. Prima di metterlo da parte sarebbe stato normale testarlo, provarne la reattività fisica, la disponibilità al sacrificio. Niente da fare:Se Pedro non avesse trovato squadra, alla Roma sarebbe costato, che sarebbero stati pagati affinché si allenasse in un campetto di. Se invece si fosse trasferito all’estero, il club giallorosso avrebbe perso i benefici del Decreto crescita per il pagamento dell’ingaggio nella scorsa stagione. La società, insomma,: la sua bocciatura di Pedro avrebbe potuto essere onerosissima.: lo date a noi? Qualcuno si è fregato le mani:i, facciamo un affare. Ma non è andata così.ha segnato(sotto la curva Sud, però non ha mostrato le orecchie come, anche perché i tifosi giallorossi non lo hanno coperto di fischi) e. E’ diventato fondamentale in campo, dunque, inoltre ha trasmesso alla Lazio quello che solo lui possiede all’interno del gruppo di Sarri:. Niente male per un esubero. Vero, Mourinho?@steagresti