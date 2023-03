Il 4-3 pirotecnico che ha portato laa uscire sconfitta nel suo Olimpico contro ilpoteva in realtà essere più o meno ampio, ma la sensazione che abbiamo avuto guardando questa gara con occhio distaccato è che i giallorossi, o megliocon le sue scelte,Prima di tutto un ambiente nervoso, rabbioso, frustrato, non può vivere con serenità in campo una partita che da sempre e storicamente, per la Roma rappresenta un ostacolo. E ad accendere inutilmente la partita ci ha pensato proprio Mourinho, già da venerdì, dal momento in cui è arrivata la conferma delle due giornate di squalifica con quella foto delle manette postata sui social e questa sindrome da accerchiamento che non sempre è un bene e, anzi, questa volta ha tolto energie fische e mentali.Poi ci sono le scelte di formazione, conpartito fuori e subentrato, ma soprattutto con il diffidatorelegato in panchina per 90 minuti. Scelte cheMourinho ha fatto capire con le sue scelte che del trittico di gare prima della sosta, Sassuolo, ritorno Real Sociedad e derby con la Lazio quella di oggi era la meno importante. E se poi al posto di Mancini gioca Kumbulla e lo stesso Kumbulla lascia la squadra in 10 per una reazione nervosa a un intervento non visto di Berardi da terra di chi è la colpa?che in questo senso è più grande degli stessi proprietari giallorossi,. Una mossa non nuova per Mourinho che, sebbene sia esperto comunicatore, evidentemente non capisce cheche, come è giusto che sia, continueranno a raccontare quello che succede a Trigoria e dintorni., verso coloro che oggi lo stanno esaltando con striscioni e panolada, e che invececome la squadra stia reagendo, come va interpretato questo ko e, soprattutto come ci si avvicinerà al derby. La sindrome da accerchiamento magari regalerà il successo contro la Lazio e tutto sarà dimenticato, ma quanto Mourinho oggi sta togliendo alla sua Roma?