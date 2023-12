ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Roma per 2-0 contro ilarrivata all'Olimpico. Queste le sue parole:"L'ultima partita prima di Natale cambia un po' il nostro Natale. Questa è la nostra felicità. E' il Natale dei romanisti. Siamo riusciti a rimanere vicino alla zona dove volevamo stare, con difficoltà e tante partite di alto livello. Subito dopo 5/10 minuti avevo la sensazione che vincessimo. Il primo tempo abbiamo avuto il controllo contro una squadra tecnicamente superiore. Quando sono rimasti in 10 abbiamo avuto un vantaggio e ne abbiamo approfittato"."Abbiamo interpretato la gara per entrare con la pressione alta. Per farlo ho bisogno di Cristante e Paredes, ma anche di Bove che pressa e ricopre bene la posizione. Un ragazzo incredibile, non velocissimo ma con grande resistenza. Abbiamo deciso di giocare con Lukaku e Belotti per avere più profondità. Con i 10 uomini poi è subentrata anche la fantasia. Mi è piaciuta molto la squadra, anche i nostri difensori. Abbiamo vinto molti duelli: Llorente contro Zirkzee aveva avuto difficoltà mentre oggi ha fatto molto bene. Mancini è un campione, ha avuto problemi in settimana e oggi ha fatto molto bene"."Io preferisco fare la mia gestione partita per partita. Non è una critica, ma noi abbiamo un gruppo di giocatori con una storia clinica difficile. Se fossimo tutti non avrei problemi a dire che andiamo a lottare con tutti per cercare di arrivare al 4° posto. Purtroppo abbiamo questa difficoltà e quella del Fair Play Finanziario. Per questo non mi piace parlare di un obiettivo chiaro. Però siamo uniti e il gruppo è straordinario. Abbiamo avuto oggi in Mancini un esempio."Quello che volevamo fare a gennaio sul mercato non è quello che possiamo fare. Adesso ci aspetta la Juve"."Le altre squadre stanno volando perché hanno bravi allenatori e rose fantastiche. Noi senza Smalling, Renato Sanches e Dybala non siamo una rosa fortissima. Con loro siamo una rosa forte. Abbiamo anche un allenatore bravo".