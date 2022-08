Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Monza. Focus sulla prestazione di Dybala: "Quando è uscito gli ho detto che è molto bravo, è strano ritrovarlo con noi ad esultare dopo averlo affrontato da avversario quando era alla Juve".



LA GARA - "Partita più difficile di quello che dimostra il risultato, nel primo tempo ci hanno creato difficoltà e abbiamo cambiato il modo di pressare. Il Monza è una squadra interessante e farà punti, potevano fare qualche gol anche loro. La Roma è stata tranquilla ed equilibrata".



SINGOLI - "Ibanez? Posso dire che è uno dei ragazzi in cui vedo più miglioramenti. Dybala è molto sereno, trova diverse soluzioni nel possesso palla. Ma voglio parlare di Abraham, oggi ha giocato come voglio io ed è stato grande anche se non ha segnato".



IDEE CHIARE - "Come si è inserito Dybala? Per me è un talento che aiuta la squadra, è la grande forza di Paulo. Gioca con la squadra e per la squadra, anche se non è nato per la fase difensiva fa un lavoro straordinario. Sta crescendo in ogni partita e per noi è fantastico. Magari anche Scaloni festeggerà un giocatore così in Qatar".