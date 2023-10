Al-Ahli e Al-Ittihad stanno preparando una maxi offerta (si parla di 50 milioni a stagione) da presentare all'attuale tecnico della Roma José Mourinho, in scadenza di contratto a giugno, ma dalla Spagna non si placano le voci che vedrebbero lo Special One sulla panchina del Real Madrid, per rimpiazzare Ancelotti, che può andare ad allenare il Brasile. Lo riporta Il Corriere dello Sport.