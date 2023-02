Ancora Mourinho-spettacolo dopo la vittoria della Roma ieri, 2-0 contro il Salisburgo che è valso l'accesso agli ottavi di finale di Europa League: l'allenatore giallorosso se l'è presa bonariamente con i tifosi in tribuna dietro la sua panchina, a suo dire troppo silenziosi al contrario di quelli in curva:



"Grande partita, completa. La curva è tornata, ma la gente dietro di me continua a dormire, ma questo è il loro modo di essere. Magari hanno mangiato tanto e bene prima dell'intervallo, è un tipo diverso di tifosi. Vediamo la prossima. Quand'è il sorteggio? Già domani? Ah, bene. Vediamo domani".