Roma, Mourinho contro Pioli è una sentenza: il dato

Zero. Sono le vittorie conseguite da Josè Mourinho contro Stefano Pioli. I due da allenatori si sono incrociati cinque volte in Italia e mai, almeno finora, lo Special One ha saputo imporsi sul tecnico rossonero. In particolare, nei match giocati in casa, Pioli ha ottenuto contro il collega una vittoria e un pareggio.