La Roma è chiamata a riscattare l'inizio deludente in campionato contro il Frosinone. In mezzo alle discussioni c'è sicuramente la figura di José Mourinho, che nel prepartita ha parlato così ai microfoni di Dazn:



CRISTANTE IN DIFESA - "Cristante sarà in difesa, è il modo più equilibrato di stare. Anche ieri abbiamo provato con altri giocatori a fare quel ruolo ma le sensazioni non sono state positive. Iniziamo la partita con Bryan lì, pensiamo che ci dia più sicurezza. Hanno giocato tante partite insieme quando Smalling era infortunato, e in questa linea del 3+2 solo N'Dicka è un giocatore nuovo. Cerchiamo di dare stabilità lì."



KARSDORP - "E' stato infortunato, non ha iniziato la stagione con il ritiro, progressivamente è tornato ad allenarsi. E' stato già disponibile in qualche partita, ha giocato titolare in Europa League e ci ha fatto vedere il suo stato di forma. Adesso andiamo con lui."



IL SOSTEGNO DEL PUBBLICO - "Mi aspetto il sostegno incondizionato del pubblico? Penso non sia la domanda giusta per un allenatore che tra poco andrà in panchina".