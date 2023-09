Queste le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, dopo il pareggio contro il Torino: "Abbiamo preso un gol da palla inattiva, è difficile giocare contro il Torino e contro squadre che hanno questa proposta di gioco, con fisicità e intensità. Abbiamo fatto una buona partita, non era facile creare e giocare di prima su un campo che al confronto l’Olimpico di Roma sembra una passerella. Abbiamo fatto una partita di grande sforzo e sacrificio con gente tipo Paredes che una settimana fa non poteva giocare 15 minuti, con ragazzi tipo Kristensen e Ndicka arrivati da poco, hanno fatto una gara molto positiva. Mi è piaciuta la squadra, difficile fare meglio contro il Torino. Noi possiamo fare meglio, ma partita difficile sia per noi che per loro. Ci sta, ho il feeling di due punti persi. Quando prendi gol alla fine da palla inattiva è così, loro si preparano per questa partita da una settimana. Noi abbiamo avuto l’infrasettimanale. Triste per il risultato, non per i giocatori".