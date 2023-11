Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:



"Abbiamo lavorato bene, abbiamo recuperato giocatori importanti che possono dare una mano a fronte della squalifica. Conosciamo le difficoltà che possono presentarsi. In panchina o in tribuna che sia, la mia squadra è sempre la mia squadra. Dybala? Il minutaggio dipende dalle sue sensazioni, ma per noi è troppo importante, abbiamo bisogno di lui e non come soluzione a partita in corso".