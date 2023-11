Alla, l'allenatore dei giallorossi Joséha presentato la gara. Di seguito le dichiarazioni:- "Io do sempre il massimo e sono molto esigente con me stesso.. Se avessimo avuto quella punta di fortuna avremmo fatto noi l'1-0 con Cristante. Abbiamo avuto un'organizzazione, una capacità mentale di non perdere quella gara lì e siamo stati a pochissimo dal riuscire a vincerla. Sono stato triste per lo sforzo di giocatori che hanno giocato due giorni prima. Ma il mio sentimento era di soddisfazione con me stesso e con i giocatori. Poianche con cartellini gialli per tanto tempo.".- ". Secondo i medici e i preparatori non corrono rischi, questo è quello che serve a noi e ai calciatori.. Gli altri che sono fuori restano fuori".- "Una risposta alle critiche sulla prestazione contro l'Inter e cosa manca alla Roma per colmare la distanza con le big?. Hai detto che mancano 5 titolari, se mancano all'Inter ne hanno altri 5 da far giocare, così a tutte le squadre d'alta classifica. Quando mancano a noi, non ci sono altri titolari".- "Quando parli di storia clinica è diverso da un infortunio.. I giocatori con infortunio, se non sono di contatto, vanno gestiti da me e dallo staff medico, ma quando c'è una storia clinica è più difficile. Per esempio Bale è stato un ottimo giocatore, ma la sua storia clinica non gli ha permesso di essere per molto tempo al top, ma il Real Madrid aveva altri giocatori per sostituirlo.. Smalling ha fatto un biennale? Io non entro in merito, lo conosco da tanto e sono felice quando è a disposizione".- "Il numero di partite lo sappiamo a inizio stagione: 38 di campionato e qualcuna delle coppe. Ci sono squadra con più potenziale per fare tutto, altre meno. Per darti un esempio: se avessimo 6 difensori centrali possiamo giocare ogni 3 giorni, quando ne hai 4/3/2 è più difficile.. Noi abbiamo parlato del calendario da prima che iniziasse il campionato, però, capisco che. Vengono con la cravatta, per politica, senza essersi formata nel calcio. Rispetti queste persone per status e basta. Non sta a me parlare di fisica atomica., oppure lo sanno, ma fanno finta di nulla. In Lega c'è gente di calcio, che conosce la stanchezza. Loro potevano influenzare positivamente le decisione.Ma deve essere la società a fare una richiesta ufficiale in merito, non devo essere sempre io. Settimana prossima la Lazio gioca martedì', noi giovedì ma non si può giocare il lunedì. Sfortuna. La Lazio avrà un vantaggio, ma è sfortuna. La Roma è veramente penalizzata, per fortuna che i tifosi lo capiscono: ogni domenica viene fischiato l'inno della Lega, un motivo ci sarà".