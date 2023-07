In casa Roma, secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi più ricorrenti è stato quello di Alvaro Morata. Il giocatore parla quasi tutti i giorni con l'ex compagno Paulo Dybala, che avrebbe spinto per portarlo nella capitale, così come ci sono stati contatti con Mourinho. Il giocatore ha gradito molto le attenzioni, tuttavia, spiega il quotidiano, l'affare è quasi impossibile. Morata costa 22 milioni e la Roma non potrebbe neanche approfittare del decreto crescita.