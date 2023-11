Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in extremis contro il Lecce, con il 25esimo e il 26esimo gol dopo il 90' di una sua squadra da quando allena in Italia: "Esultanza rapida, negli ultimi minuti potevamo perdere di 2 o 3 ma abbiamo vinto, abbiamo optato per questa filosofia. I ragazzi sono stati straordinari, non è stata una vittoria normale. Hanno meritato i giocatori e i tifosi che li hanno supportati. Hanno avuto cuore, hanno battuto una squadra molto ben allenata e che ha fatto un lavoro straordinario. Falcone è romanista ma quando gioca contro la Roma merita il Premio Jascin".



SUI PUNTI NEL RECUPERO - "Cuore, mentalità e connessione coi tifosi. In nessuna squadra che ho allenato i tifosi cantavano così gli ultimi minuti quando perdeva in casa"



SU DYBALA - "Anche io pensavo sarebbe uscito prima. Ha fatto ottime cose, è importante per noi. Ha una condizione che non è perfetta, vuole venire a Praga e giocare".



SUL DERBY - "Non conta essere davanti alla Lazio, ma non è normale che tante squadre top hanno perso punti. Un fine settimana strano, non potevamo sprecare questa situazione per avvicinarci".



SU LUKAKU - "Il primo rigore che sbaglia in Italia, il secondo che sbaglia con me. Ma sbaglia solo chi tira. Dybala non ha tirato perché non riusciva a tirare bene da fermo. Romelu è molto emozionale e sensibile, quando sbaglia un rigore soffre. Meno male che ha segnato all'ultimo".