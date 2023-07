Dopo le dichiarazioni sull'arbitro Chiffi, Josè Mourinho e il suo vice Salvatore Foti dovranno scontare una squalifica. Il club giallorosso, che non ha fatto ricorso, dovrà pagare anche una multa di 50.000 euro. Mou è stato squalificato per 10 giorni a partire dalla prima giornata di campionato. Sarà quindi assente, così come Foti, in occasione di Roma-Salernitana (prima giornata) e Hellas Verona-Roma (seconda giornata).