L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino: "I nostri avversari difendono molto bene, sono un esempio in questo. Davanti ci servirà qualità per fare gol, ma i problemi ora sono a centrocampo dove Cristante e Villar sono out per Covid e Veretout è squalificato. Mancano due titolari e lo spagnolo che è un'alternativa di qualità. Senza terzini potevamo giocare solo a cinque, ora possiamo schierarci anche a quattro".



LA SOLUZIONE - ​"Mancini può giocare a centrocampo, Ibanez ha già fatto il terzino sinistro. Giocatori come loro o Mkhitaryan, per esempio, sono multifunzionali. E' chiaro che poi ci sono cose impossibili come schierare Zaniolo terzino o Vina attaccante".