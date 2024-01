ROMA, MOURINHO ESONERATO: È UFFICIALE

Redazione CM

Non un fulmine a ciel sereno, ma quasi. La Roma ha deciso di esonerare il proprio allenatore, José Mourinho, che lascia la guida del club giallorosso con effetto immediato.



Già dopo il derby di Coppa e dopo la sconfitta con il Milan la famiglia Friedkin aveva iniziato a pensare ad un addio, ma la sensazione che il club dava era di una nuova conferma a tempo. Qualcosa però si è rotto irrimediabilmente nel corso della giornata di ieri e oggi è arrivato l'annuncio ufficiale dell'esonero attraverso i canali social e il sito web della società.



IL COMUNICATO - L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021.



Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.



“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.



“Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato.



“Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.