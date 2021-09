L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 nel posticipo contro l'Udinese: "Giocare dopo una sconfitta è sempre difficile emotivamente, ma abbiamo fatto i primi 35 minuti migliori del nostro campionato. Abbiamo tenuto il controllo totale della partita contro una squadra organizzata. Abbiamo segnato solo un gol, ma abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo loro hanno reagito e noi abbiamo perso un po' di controllo, ma alla fine ci siamo meritati i tre punti".



"L'espulsione di Pellegrini? Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma li voglio conoscere. Se c'è una possibilità di fargli giocare il derby di domenica con la Lazio, dobbiamo provarci. Nessuno può dire che il secondo cartellino giallo sia meritato".

"Cosa ci manca per competere alla pari delle prime tre squadre in classifica? Tempo e anche altro, ma ora non ne parlo qui. Sono concentrato a far crescere la squadra e i calciatori. Anche alla dirigenza serve tempo".