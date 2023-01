Zaniolo non torna, Wijnaldum sì. La bella notizia per la Roma è arrivata in mattinata dopo la visita di controllo a cui si è sottoposto l’olandese in queste ore ad Amsterdam. I medici che hanno seguito la riabilitazione della tibia fratturata ad agosto hanno dato l’ok per il pieno ritorno in gruppo. Wijnaldum potrebbe essere convocato già domani in coppa Italia con la Cremonese per ricominciare a prendere confidenza con l’ambiente. Un ritorno in campo vero e proprio è previsto con il Lecce. Si tratta di un ritorno enorme per Mourinho che potrà avere finalmente a disposizione Gini dopo mesi di attesa e dubbi.