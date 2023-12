In conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro lo Sheriff, l'allenatore portoghese della Roma, José Mourinho fa polemica con la Lega Serie A anche per la gestione dei social network: "Noi non meritiamo i reels come altri che fanno gol dopo 20 passaggi di fila". Il riferimento è all'Inter di Simone Inzaghi.