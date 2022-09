José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport del successo contro l'Empoli: "Abraham si deve abbassare, deve dare una mano in fase difensiva e deve partecipare al lavoro in costruzione. E’ chiaro che non può farlo sempre, perchè comporta uno sforzo fisico, ma è stato bravo in occasione del gol. Non volevo perdere punti dopo quelli che ho perso nell’ultimo turno (contro l'Udinese ndr), oggi fare gol a Vicario è stato quasi un miracolo. Volevo vincere diversamente, potevamo fare più gol, se avessimo segnato il 3-1 avrei fatto scelte diverse. Avrei voluto vivere i 10’ finali più tranquillo. 7’ di recupero sono stati un po’ troppi, ma la squadra ha fatto bene, Volevo fare i complimenti a Zanetti e all’Empoli, ma oggi abbiamo meritato. Non abbiamo una rosa profonda, se manca qualcuno andiamo in difficoltà. Abbiamo perso Wijnaldum e ora Zalewski e Karsdorp. Per questo ringraziare Zaniolo perchè si è messo a disposizione della squadra, ha voluto recuperare per questa partita. ".