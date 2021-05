Una priorità per la Roma di José Mourinho risiede nella ricerca di un centrocampista strutturato fisicamente e dotato dal punto di vista tecnico. A questo proposito emergono due candidature che sono state oggetto di sondaggi approfonditi: la prima è quella di Nemanja Matic, che con la sua conoscenza dello Special One e la sua esperienza potrebbe rappresentare il tassello ideale per fare da guida ai tanti giovani del reparto mediano giallorosso. L’altra invece riguarda Granit Xhaka, che dopo essere stato accostato per diverse sessioni di mercato a club italiani potrebbe davvero lasciare l’Arsenal. Lo scrive il Corriere dello Sport.