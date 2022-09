Da possibile partente a imprescindibileA dimostrarlo è il campo, o meglio, i risultati che i giallorossi hanno fatto da quando il classe 1999 si è fermato per l'infortunio alla spalla.Considerando che l'unico successo è arrivato contro il Monza - ancora a zero punti - e che nelle altre tre partite sono arrivati solamente due gol, il dato è ancora più emblematico.Non a caso,- entrambe vinte - contro Salernitana e Cremonese. Non aveva segnato, anche per la poca freddezza sotto porta, ma aveva dimostrato di essere tra tutti il giocatore più pericoloso e in grado di trasformare qualsiasi palla recuperata in un'azione a campo aperto dove il talentuoso attacco giallorosso poteva scatenarsi.La lussazione alla spalla, dopo l'ennesimo strappo in mezzo al campo palla al piede alla fine del primo tempo contro la Cremonese, lo ha costretto a saltare già quattro partite.. Il 23enne ha ripreso a correre senza il tutore, segno che il recupero sta procedendo bene ma è ancora presto per rivederlo in campo.Mourinho presto avrà nuovamente il giocatore, con la speranza che possa bastare questo per invertire il trend di queste ultime partite.