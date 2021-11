La Roma guara al mercato dei terzini e ha messo nel mirino ben più di un obiettivo per provare a regalare a José Mourinho delle alternative valide a Karsdorp con Reynolds che potrebbe dire addio anche in prestito. ​Pedersen, Siquet ed Henrichs sono stati proposti dai rispettivi agenti, ma per tutti e tre non convincono l'allenatore portoghese che vorrebbe un profilo già pronto e che conosca già la Serie A..