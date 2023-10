Alla vigilia della partita contro il Monza in programma domani alle 12.30, l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa commentando così lo scandolo scommesse: "Sono felice e tranquillo dopo aver parlato con Zalewski ed El Shaarawy. Con Nicola abbiamo anche riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui quando lui ancora non sapeva bene cosa fosse uscito. Sono solo un po' triste perché in Portogallo hanno fatto una prima pagina 'Un giocatore di Mourinho ha scommesso', quando poi esce che non è vero la notizia ha sempre meno dimensione. Abbiamo un rapporto tale che possono dirmi la verità, mi fido di loro così come anche la società. Non capita spesso che facciamo comunicati ufficiali, stavolta è successo perché siamo vicini ai giocatori. Adesso aspettiamo fiduciosi nella giustizia, di solito se qualcuno sbaglia paga".



In aggiornamento