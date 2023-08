Lasi avvicina all'esordio in campionato, previsto per domani - domenica 20 agosto - alle 18.30 contro la. Un match che vedrà i giallorossi in una veste rinnovata, con alcuni nuovi innesti a disposizione dell'allenatore e altri nomi che dovranno ancora arrivare dal mercato. A poche ore dal match,ha parlato in conferenza stampa, raccontando le sue impressioni sul, sullerivolte alla partita e lasciando spazio anche ad alcune considerazioni sullase vuole. A me è bastato sentire il direttore del Rennes. Ha detto che. Non c'è niente da dire.""Lo sappiamo. Venire qua a piangere non vale la pena. Sappiamo tutti che anche se abbiamo perso Abraham,. È una cosa che tutti sappiamo., io alleno i giocatori che sono a disposizione., abbiamo bisogno di loro."“Aspettiamo la fine del mercato per poterlo valutare in modo globale. E’ difficile adesso però tante cose sono state fatte molto bene. Farein modo molto veloce e sotto pressione, penso che."veniva da una stagione difficile, così comenella Juventus.nell'ultima stagione ha avuto tanti infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità.lo scorso anno abbiamo capito che ci sarebbe servito.ancora deve imparare, ma la società ha fatto bene."Arriviamo praticamente con 40 giorni di lavoro in cui tutti i giocatori hanno fatto il 100% del lavoro o quasi. Fortunatamente abbiamo avuto pochissimi infortuni, nemmeno quelli che di solito ci sono in preseason..""Ha il, con un ottimo allenatore. Mi aspetto una partita difficile, ma non dirò mai che mi aspetto una partita semplice."