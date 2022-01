José Mourinho, allenatore della Roma, parla a Dazn dopo la partita vinta contro l'Empoli: "Il secondo tempo? Penso che per voi sia stato fantastico. Se ci fosse stato il 5-0 la gente avrebbe spento la tv, così l’audience è rimasto alto".



SUL SECONDO TEMPO - “Sì, ma grande risultato. Vincere a Empoli non è facile, sapevamo dei risultati delle altre. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Complimenti alla squadra”.



SU MKHITARYAN - “Abbiamo analizzato bene l’avversario, Mkhitaryan ha fatto bene. Anche lui ha sentito che l’Empoli ha cambiato nel secondo tempo e si è adattato. Nel secondo tempo, quando ci siamo abbassati a tre in linea abbiamo controllato meglio. Abbiamo fatto molto bene".



SU OLIVEIRA - “Lui è diverso dagli altri, ma non è il regista che la gente conosce. Io lo conosco perfettamente e sapevo che dava la differenza dal punto di vista fisico e tattico. Se sceglie male, riesce a rimediare. Lui è uno che ha giocato in un club abituato a vincere, è chiaro che ha una mentalità diversa e noi dobbiamo imparare”.



RIENTRO IN RITARDO - “A noi non piace, bisogna avere il rispetto. Questa volta è stata colpa mia, ho perso tempo con il mio analista. Mi sono scusato con tutti”.



SU ABRAHAM - “Ogni partita. Io voglio tanti gol in più e se non può farlo, deve aiutare la squadra".