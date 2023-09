Un punto in tre partite: questo il magro bottino della Roma nella prima parte di campionato, che relega i giallorossi al terzultimo posto in Serie A. Una posizione che chiaramente non rispecchia le potenzialità della rosa, e per questo non sono tardati ad arrivare i primi malumori nei confronti di José Mourinho, soprattutto per una tenuta difensiva che, da punto di forza delle passate stagioni, sembra essere diventata ora una debolezza. L’ipotesi di esonero nei prossimi mesi è diventata un’opzione concreta anche per i bookmaker: i betting analyst, infatti, concordano nel valutarlo a 6,50, quota pressoché dimezzata rispetto all’inizio di campionato. Un cambio di rotta certamente significativo per chi ha riportato un trofeo internazionale a Roma, la Conference League, sfiorando il bis pochi mesi fa con l’Europa League. Ma nello sport conta l’attualità, che in questo momento racconta di una Roma, e di un Mourinho, in difficoltà.