José Mourinho parlerà domani in conferenza stampa alle 12 (ore 4 in Italia) per presentare la prima amichevole dei giallorossi in Giappone. Insieme a lui ci sarà anche Matic. La Roma giocherà venerdì 25 novembre alle 11:30 italiane contro il Nagoya Grampus. La seconda partita, invece, sarà il 28 novembre a Tokyo con lo Yokohama Marinos (ore 11:30 in Italia).