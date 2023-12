Al termine del, che non basta per evitare gli spareggi contro una delle squadre retrocesse dalla Champions League, l'allenatore della Roma,, ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le dichiarazioni:- ", anche. Sono ragazzi che vengono da qua, vanno allo stadio fin da bambini e, quando hanno la possibilità di giocare in prima squadra, è una grande cosa.".- ". Abbiamo fatto una sola partita orribile, contro lo Slavia Praga, che ha deciso le sorti del primo posto. In casa 3 vittorie.. Paghiamo per nostra colpa. Questo significa giocare altre due partite, per una rosa che non ha bisogno di queste due sfide. Ha bisogno di partite in meno. Ora dobbiamo giocare contro una squadra retrocessa dalla Champions".- "Il Benfica l'anno scorso è arrivato ai quarti di finale. Loro puntano lontano.. Non ci sono PSG e Manchester United che potevano starci. Ci sono comunque squadre ottime., con tutto il rispetto".- ", che giocatore si aspetta?. Tutti vogliamo un difensore ma non possiamo prendere un giocatore fantastico di una squadra top perchè. Faccio riferimento a tutti.".- ". Purtroppo abbiamo e avremo sempre problemi, per il profilo di giocatori che abbiamo. Ma daremo tutto con coraggio, senza piangere per chi non è disponibile".