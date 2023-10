José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Cagliari: "Ranieri è un signore, continuo a dire che è l’allenatore che ha fatto il più grande miracolo della storia della Premier League: ha vinto la Special One. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerci, ho tanto rispetto di lui, il calcio non ci permette di avere tanto tempo per avere un rapporto profondo, ma lo ammiro e lo considero un amico. La squadra sta bene. Noi abbiamo perso in maniera pesante contro il Genoa, ma abbiamo reagito bene: i calciatori hanno avuto coraggio e serenità, sono stati bravi a vincere due gare di fila. Ma dobbiamo guardare avanti, contro il Cagliari è una gara difficilissima e pensiamo solo a questo".



VOCI SU UN POSSIBILE ESONERO IN CASO DI KO - "Nessun problema. L'unica difficoltà nella preparazione della gara è legata all'assenza di alcuni calciatori importanti, ci mancano due difensori centrali e due centrocampisti. Anche Cristante non è al top, ma speriamo di recuperare qualcuno nelle prossime due settimane e ripartire con più potere in campo".