José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con il Monza: "Cristante? Llorente non ha 90' minuti, sarebbe un rischio. Ieri ho detto che è a disposizione, ma per me significa avere un difensore in panchina. Se oggi gioca pochi minuti può tornare giovedì dal primo minuto. Bove? Piace perché ha maturità, ha fatto tanti minuti con noi nelle ultime due stagioni, è un giocatore che capisce molto bene le dinamiche, impara a una velocità tremenda. Ha anche una capacità fisica e mentale importante, è giovane ma è capace di dare stabilità al nostro gioco. Lukaku? Ha segnato sempre, ha il gol nella sua natura. Noi non siamo una squadra molto veloce, ci dà anche questa profondità. È un uomo non è più il bambino che ho conosciuto al Chelsea, ha grande stabilità psicologica, ci dà personalità".