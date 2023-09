Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan:



"L'ultima partita che ha fatto è stata con la Nazionale dopo la finale di Champions. Non ha lavorato con la squadra né con il pallone. E' professionista, non è certo in condizioni pessime ma neanche ottime. Uno spezzone? Siamo un po' pochi, al netto del fisico magari una mano ce la può dare. Ho usato anche Paredes pochi giorni fa... Cosa gli ho detto? Nulla, semplicemente che sarebbe stato importante per noi. "



RIENTRO DOPO LA SQUALIFICA - "È diverso, però… Però niente. La decisione era dell’anno scorso e ha influenzato questa stagione. Andiamo avanti".