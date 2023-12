“Voglio restare”. Chi ci segue sa che Mourinho non lo pensa da ieri, ma l’uscita pubblica del tecnico portoghese mette davvero i Friedkin con le spalle al muro.. Quindi senza top player, se non quelli che magari ci sono già. Restare a ogni condizione, quindi. Facilissimo per iche però finora non hanno ancora fissato un appuntamento preciso per discutere il rinnovo. Diciamo che negli ultimi giorni, però, un serio avvicinamento c’è stato., forte anche di un bilancio in netto miglioramento grazie ai sold out, agli sponsor che si sono avvicinati anche per Mou e alle plusvalenze dai giovani valorizzati dallo Special One. Gli intermediari hanno sondato il terreno trovando appunto la piena disponibilità del tecnico che a Roma si trova da Dio e che ha dalla sua parte il supporto dei tifosi e della squadra.I Friedkin, scettici fino a un paio di mesi fa, stanno pensando ora di aprire la porta.mentre i vari Palladino o Dionisi non convincono affatto. E rappresenterebbero un pericoloso calo di attenzione mediatica verso una squadra che ha comunque giocato due finali europee in due anni. Penne pronte quindi? Quasi. Di più si saprà a cavallo tra Natale e Capodanno, un momento buono anche commercialmente per regalare sorprese.. Per la prima si pensa a un biennale a cifre leggermente al rialzo (8 milioni), anche se i Friedkin vorrebbero un annuale con opzione sul secondo anno automatica in caso di Champions. Sul secondo le difficoltà sono maggiori.