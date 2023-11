Che futuro per la panchina della Roma? José Mourinho vorrebbe restare e rinnovare il suo contratto in scadenza a fine annata. Pensa di meritarselo per il lavoro svolto a 360 gradi dentro la Roma e che ha fatto crescere inevitabilmente il valore del brand e non vuole aspettare la logica della "qualificazione o meno" alla prossima Champions League. Per questo, secondo Repubblica, non aspetterà un'offerta da parte della famiglia Friedkin oltre il mese di febbraio. Se per allora non sarà arrivata, si sentirà libero di ascoltare altre proposte (e quella Araba non è mai mancata).