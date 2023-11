Il mister della Roma José Mourinho ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla stracittadina contro la Lazio.



MESSAGGIO DOPO PRAGA - "Speriamo. La partita di Praga non la possiamo più vincere e, al di là di quello che succederà oggi, non mi dimenticherò quanto successo giovedì. Oggi invece possiamo vincere e vedremo se accadrà".



CENTROCAMPO - "Sanches non può fare 90 minuti, Pellegrini ancora meno e Aouar fa fatica quando l'intensità è alta. Per questo ho fatto queste scelte".



LAZIO - "Una squadra fiduciosa, che ha vinto una partita importante, che ha avuto tutta la settimana per preparare il derby e che sa affrontare queste partite portandole dalla sua parte".