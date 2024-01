Roma, Mourinho non sarà in panchina contro il Milan

La Roma che arriverà a San Siro nella prossima sfida di campionato contro il Milan non avrà José Mourinho in panchina. L'allenatore portoghese è stato infatti espulso nel finale della sfida contro l'Atalanta che gli costerà sicuramente almeno una giornata di squalifica.



Mourinho è stato pizzicato soprattutto dal 4° uomo in una vibrante protesta per un fallo fischiato a Lukaku lanciato in verticale in un corpo a corpo con Hien. Per l'ex Inter era fallo in favore del suo centravanti che tra l'altro era lanciato a rete ed è esploso in un salto a più pari al limite dell'area tecnica seguito da una forte protesta.



L'arbitro Aureliano, in campo ha lasciato finire l'azione successiva e poi, richiamato dal 4° uomo, si è indirizzato verso la panchina della Roma e ha sventolato il rosso diretto per Mourinho che in un primo momento ha addirittura fatto finta di niente prima di essere invitato a lasciare il terreno dell'Olimpico.