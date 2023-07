amichevole contro la Boreale, in casa Roma prosegue il raduno a Trigoria per preparare al meglio la prossima stagione. A differenza di sette giorni fa però, José Mourinho potrà finalmente contare sulla rosa al completo, mercato permettendo. Questa mattina infatti hanno varcato i cancelli di Trigoria tutti i nazionali: Cristante, Pellegrini, Rui Patricio, Celik, Spinazzola, Bove e Ibanez. Oltre ai due neo acquisti (Ndicka e Kristensen) che dopo l'allenamento personalizzato di sabato mattina, prenderanno parte alla loro prima seduta ufficiale in giallorosso. Il primo ad arrivare è stato Pellegrini, subito dopo Rui Patricio e il g.m. Pinto.