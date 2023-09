L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato a DAZN in vista della sfida esterna sul campo del Genoa: “Sono tre partite di fila, ne abbiamo vinte due e conquistato un pareggio. La squadra sta bene, giochiamo di nuovo contro una squadra con 48 ore in più di preparazione, ma non abbiamo preparato la partita pensando a questo. Cerchiamo di migliorare e di vincere contro una squadra difficile. E’ sempre importante il risultato: è meglio vincere che giocare bene, ma è più facile vincere quando si gioca bene. Pellegrini, Dybala e Lukaku? Quando stiamo tutti bene, abbiamo un gruppo di qualità”.