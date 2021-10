Nome nuovo per la Roma, a caccia di un centrocampista sul mercato di gennaio. Secondo il quotidiano catalano Sport, l'allenatore giallorosso José Mourinho è interessato al 22enne spagnolo Riqui Puig del Barcellona.



Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2023 e non rientra nei piani del tecnico olandese Ronald Koeman. Il quale finora in questa stagione lo ha impiegato soltanto quattro volte in campionato partendo dalla panchina, per un totale di 72 minuti giocati. Anche per via dell'esplosione di Gavi e Pedri. In uscita dalla Roma c'è almeno uno tra Diawara e Villar.