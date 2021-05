Tiago Tomas potrebbe essere un nuovo acquisto per la Roma dopo l'approdo in giallorosso del tecnico José Mourinho. Il portoghese è da sempre molto attento ai giovani portoghesi e il talento dello Sporting Lisbona è sicuramente uno di questi. L'attaccante classe 2002, stando al quotidiano locale Record, è un obiettivo per la prossima stagione dei capitolini.