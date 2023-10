ha parlato a Dazn dopo la vittoria ritrovata contro il. Queste le principali dichiarazioni del tecnico:"Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di buone opportunità, ho visto una buona compattezza di squadra, un buon lavoro degli esterni, buono sforzo di Bove e Paredes. La squadra è stata squadra contro una Frosinone che di Serie B non ha niente. Una squadra ben organizzata, con giocatori di qualità. Mi era piaciuto studiarla e mi è piaciuta anche oggi.""Pensavo di essere anche responsabile se Romelu non segna. Per fortuna di questo non mi possono accusare. Romelu segna qua, segnava a Manchester, all'Inter, segna sempre.""Non giocherà giovedì, con oggi è arrivato al limite"."Tre mesi fa io ero amato, mi volevano. tre mesi dopo per un inizio di campionato a livello di risultati orribile, ma 'multifattoriale' è tutto cambiato. Non siamo infastiditi. Oggi sapevo che i ragazzi avrebbero dato dimostrazione di essere uniti. Sono molto contento per loro che hanno vinto, dopo che perdi una partita come l'ultima non è facile. Bisogna avere la struttura mentale per tornare in campo. Ringrazio tutti per l'appoggio"."Nei momenti difficili mi metto sempre avanti, nei momenti facili io mi faccio sempre da parte. Lascio ai ragazzi le foto.""La proprietà è la proprietà, un allenatore deve rispettare la proprietà senza fare nessun commento. Ovviamente sono dispiaciuti per il pessimo risultato di Genova e oggi sono contenti per i 3 punti. Io lavoro per loro per i romanisti".